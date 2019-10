श्रीराम के जयघोष के बीच दहका दशानन

shri raam ke jayaghosh ke beech dahaka dashanan.The burning of effigies of 61 feet. Ravana and 41-41 feet Kumbhakarna and Meghnad. MLA, IG and Chairman burnt effigies

61 फीट के रावण व 41-41 फीट के कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों का दहन.-विधायक, आईजी व सभापति ने किया पुतलों का दहन