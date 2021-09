डोला में बैठ ठाकुरजी ने किया नगर भ्रमण

Sitting in the dola, Thakurji did a city tour

-जलसेन के छत्तूघाट पर सामूहिक आरती में दर्शनों को उमड़ी भीड़

-जलझूलनी एकादशी पर शहर में निकलीं डोल यात्राएं