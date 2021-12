ताईक्वाडों में जीते 3 गोल्ड सहित छह मेडल, अब इस शहर के तीन खिलाड़ी नेशनल टूर्नामेंट में करेंगे राजस्थान का नाम

Six medals including 3 gold won in Taekwon, now three players of this city will name Rajasthan in the national tournament

राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में करौली जिले को मिले 3 गोल्ड और 3 ब्रोंज

सीकर में हुई प्रतियोगिता में जिले के 13 खिलाडिय़ों ने लिया हिस्सा

करौली Published: December 30, 2021 08:57:18 am

हिण्डौनसिटी. सीकर में 25 से 28 दिसंबर तक हुई 29 वीं सब जूनियर व छठवी कैडेट राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में करौली जिले के 6 खिलाडिय़ों ने गोल्ड व ब्रोंज मैडल हासिल किए हैं। इनमें से तीन को गोल्ड और तीन को ब्रोंज मैडल मिले हैं। स्वर्ण पदक विजेता तीनों खिलाडी अब राष्ट्रीय स्तर पर खेलेंगे। इसके लिए उनका चयन किया गया है।

ताईक्वाडों में जीते 3 गोल्ड सहित छह मेडल, अब इस शहर के तीन खिलाड़ी नेशनल टूर्नामेंट में करेंगे राजस्थान का नाम



जिला ताइक्वांडो संघ के सचिव व राष्ट्रीय रैफरी और कोच रामबृज गुर्जर ने बताया कि राजस्थान ताइक्वांडो संघ के तत्वावधान में सीकर ताइक्वांडो संघ की ओर से सीकर के विद्या भारती पब्लिक स्कूल मे आयोजित हुई राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में राज्य भर से 615 खिलाडिय़ों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में करौली जिले के 13 खिलाडिय़ों ने प्रतिनिधित्व किया। जिसमे जिले से चैंपियंस ताइांडो स्पोट्र्स एकेडमी हिण्डौन सिटी के 13 खिलाडियों ने भाग लेकर 3 गोल्ड और 3 ब्रांज मैडल सहित 6 पदकों पर कब्जा जमाया।

संघ के कोषाध्यक्ष सुरेन्द्र खटाना ने बताया कि प्रतियोगिता में सब जूनियर मेल वर्ग व कैडेट मेल वर्ग में 3 गोल्ड और 3 ब्रॉन्ज मैडल जीते हैं। जिसमें सब जूनियर में नमन शर्मा ने अंडर 29 भार वर्ग में गोल्ड मैडल, दीपेश सहारिया ने 32 भार वर्ग में गोल्ड, कैडेट मेल कैटेगरी में शिवम शर्मा ने गोल्ड मैडल हासिल किया।

सब जूनियर मेल कैटेगरी में हार्दिक दत्तात्रेय ने अंडर 27 भार वर्ग में ब्रोंज मैडल, अनंत जगरवाड ने अंडर 44 भार वर्ग में ब्रोंज मेडल व कृष्णा देशवाल ने 44 भार वर्ग में ब्रोंज मैडल प्राप्त किया है। पदक विजेताओं को राजस्थान ताइांडो संघ के सचिव दिनेश जगरवाल, इंटरनैशनल रेफरी सम्मान नरूका, डिस्ट्रिक्ट ताइक्वांडो संघ सीकर के सचिव महेंद्र पंवार ने सम्मानित कर बधाई दी। साथ ही ताइक्वांडो को राजस्थान बोर्ड के खेल सूची में अंडर 17 व 19 को शामिल करने से होने वाले लाभ की जानकारी दी।

टीम मैनेजर पारुल धाकड व अमित मीना ने बताया गोल्ड मैडल जीतने वाले करौली जिले के 3 खिलाडिय़ों का नेशनल के लिए सलेक्शन हुआ है। मानसी सिंघल ने बताया कि जिले से नमन शर्मा, दीपेश शर्मा व शिवम शर्मा नेशनल खेलेंगे। पदक विजेताओं का रेलवे स्टेशन सहित शहर में कई जगह स्वागत किया गया।

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें