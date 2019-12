नशा के कारोबारियों का करेंगे सामाजिक बहिष्कार

Social boycott of drug addicts Businessmen .Public awareness mahapanchayat organized against drug addiction. Mahapanchayat and bike rally against drug addiction in Katkad village.Public awareness mahapanchayat organized against drug addiction.

कटकड़ गांव में नसीर बाबा के स्थान पर हुई नशा मुक्ति अभियान के तहत हुई महापंचायत .नशे के खिलाफ महापंचायत व बाईक रैली