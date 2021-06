सोशल प्राइड: रोगी और तीमारदारों की भूख मिटा रही 'रोटी बैंक'

Social Pride: 'Roti Bank' is quenching the hunger of patients and relatives

-प्रतिदिन सैंकडों लोगों को मिल रहा नि:शुल्क भोजन