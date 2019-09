काम खेती का पहचान बनी है गुरूजी की

गुढ़ाचन्द्रजी/ बालघाट . वो सरकारी शिक्षक नहीं। न मानदेय लेते हैं लेकिन बच्चों को पढ़ाने का उनको ऐसा जुनून है कि चार दशक से गांवों जाकर बच्चों को पढ़ाते रहते हैं। इस कारण से जिले में बालघाट के समीप (Sohanpal has been teaching in villages for four decades) पाड़ली निवासी ८० वर्षीय सोहन मीणा की इलाके में पहचान गुरुजी की है। जीवन के अंतिम दौर में भी उनका पढ़ाने का जुनून खत्म नहीं हुआ है और वो बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा देते रहते हैं।