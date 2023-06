रिमझिम तो कहीं हुई झमाझम बारिश

करौली Jun 29, 2023

बझेड़ा में घरों में भरा पानी, रास्ते हुुए जलमग्न

हिण्डौनसिटी. देव शयनी एकादशी गुरुवार को रिमझिम तो कहीं झमाझम बारिश का दौर रहा। शहरी क्षेत्र की तुलना में गांवों में मेघ खूब मेहरबान हुए। बझेड़ा सहित कई गांवों में तेज बारिश होने से आंगन व रास्ते जलमग्न हो गए। दिन भर उसस भरा माहौल रहने से लोग पसीने से तरबरत रहे। हालांकि शाम को बारिश के दूसरे दौर से गर्मी से कुछ राहत मिली। सुबह से ही आकाश में दिन भर बादल छाए रहने से लोगों धूप से राहत मिली। दोपहर करीब 12 बजे शहर में हल्की बारिश हुई। दोपहर में धूप निकलने से लोग ऊमस से अकुला गए। शाम करीब 6 बजे बारिश के दूसरे दौर मौसम खुशनुमा हो गया। 0ग्राम पंचायत बझेड़ा के 0गांव बझेड़ा लिलौटी, देदरौली, कारवाड़, सिंघान सहित दो दर्जनों से अधिक गांवो में तेज बारिश से निचले स्तर पर बने घरों में पानी घुस गया। ग्रामीण लोकेश बझेड़ा ने बताया की तेज बारिश से बझेड़ा के मूलचंद और मगन सहित कई घरों में पानी भर गया। वहीं राजीव गांधी केंद्र बझेड़ा से पुजारियों की ढाणी के मध्य कच्चे रास्ते में कीचड और जल भराव से वाहनों का निकलना मुश्किल हो गया। कटकड. क्षेत्र के खेड़ा गांव में गुरुवार शाम कोआधा घंटे तेज बारिश होने से रास्ते खेत जलमग्न हो गए। ग्रामीण विवेक मीणा, पतले मीणा व माखनलाल ने बताया कि शाम करीब 6 बजे गांव खेड़ा,सनेट, जमालपुर, कटकड़,फैलीपुरा, टोडूपुरा, गुनसार,बझेडा, गांवडामीना,भवाडी,मनेमा, कुतकपुर, मनीरामपुरा,लबूरीकापुरा,सहित कई गांवो मे रुक,रुक कर आधा घंटे बारिश हुई। इससे क्षेत्र के फसल बुआई कार्य में तेजी आई है।