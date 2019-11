राजस्थान के कस्बे का बेटा बना छत्त्तीसगढ़ के इस रेल मण्डल का मुखिया

Son of the town of Rajasthan became the head of this railway division of Chhattisgarh. IRTS Shyam Sundar Gupta made DRM of Raipur Circle.Resident of Sheetla Colony of Hindaun City.

आईआरटीएस श्याम सुन्दर गुप्ता को रायपुर मण्डल का बनाया डीआरएम

हिण्डौनसिटी की शीतला कॉलोनी के हैं निवासी