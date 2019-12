बोले एसपी, सांठगांठ की तो कर दूंगा निलंबित

कुडग़ांव. पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार बेनीवाल ने यहां थाना परिसर में बुधवार को जनसुनवाई के दौरान पुलिसकर्मियों को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि (SP said, I will suspend in collaboration) यदि कोई भी पुलिसकर्मी भ्रष्टाचार, अपराधियों से सांठगांठ आदि मामलों में लिप्त पाया गया तो सीधे निलम्बित ही करुंगा।