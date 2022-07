हिण्डौन में डेढ़ करोड़ की लागत से बनेगा खेल स्टेडियम

सरकार ने बजट घोषणा को दी मंजूरी

करौली Published: July 11, 2022 12:36:26 am

हिण्डौनसिटी. मुख्यमंत्री की बजट घोषणा में शहर को मिली खेल स्टेडियम सौगात को साकार करने के लिए राज्य सरकार ने वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी है। अब हिण्डौन में डेढ़ करोड़ रुपए की लगात से खेल स्टेडियम का निर्माण होगा। खेल स् टेडियम के लिए प्रशासन ने खेडलियान का पुरा के पास भूमि के प्रस्ताव भेजे हंै। फुलवाड़ा गांव में भी प्रशासन ने भूमि आरक्षित की हुई है। आवंटन की प्रक्रिया के बाद स्टेडियम का निर्माण शुरू होने की उम्मीद है।

विधायक भरोसी लाल जाटव के प्रयासों से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य बजट में हिण्डौन को खेल स्टेडियम की सौगात दी थी। बजट घोषणा की क्रियान्वति के तहत सरकार ने वित्तीय स्वीकृति जारी कर डेढ़ करोड़ रुपए का बजट जारी किया है। इस राशि से सार्वजनिक निर्माण विभाग या आरएसआरडीसी द्वारा एजेंसी के तौर पर निर्माण किया जाएगा। खेल स्टेडियम में 200 मीटर का सिंडर एथेलेटिक ट्रैक, बास्केटबॉल कोर्ट, वॉलीबॉल, खो-खो व कबड्डी के मैदान आदि खेल सुविधाएं विकसित की जाएंगी। साथ ही ढांचागत सुविधाओं के रूप में स्टेडियम में कार्यालय भवन, सुलभ सुविधा ब्लॉक, नलकूप, आन्तरिक सडक़ व चारदीवारी आदि का निर्माण किया जाएगा। खेल स्टेडियम के लिए वित्तीय स्वीकृति जारी होने पर खेल संघ पदाधिकारियों व खिलाडियों ने हर्ष व्यक्त किया है।

आरपीवीटी के लिए आवेदन 31 तक

हिण्डौनसिटी.राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा अपने घटक एवं संबंध निजी महाविद्यालयों में आरपीवीटी 2022 के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं। इसके तहत सौरभ कॉलेज ऑफ़ वेटरनरी साइंस खेड़ा में भी आवेदन प्रक्रिया चल रही है।

सौरभ कॉलेज ऑफ़ वेटरनरी साइंस के डीन त्रिभुवन शर्मा ने बताया कि प्रतियोगी परीक्षा आरपीवीटी 2022 के लिए आवेदन 8 जुलाई 2022 से प्रारंभ हो गए हैं। जिसकी अंतिम तिथि 31 जुलाई 2022 है। राजस्थान के मूल निवासी जो विद्यार्थी बीवीएससी एंड एएच प्रोग्राम में सौरभ कॉलेज ऑफ़ वेटरनरी साइंस खेड़ा में प्रवेश चाहते हैं। वे निर्धारित अवधि में वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पढ़ना जारी रखे

