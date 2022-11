बाहर की मंडियों से सब्जियां मंगवा कर शुरू किया कारोबार

Started business by getting vegetables from outside mandis

तीन दिन बाद सब्जी मंडी में खुली खुदरा दुकानें

करौली Published: November 12, 2022 10:37:34 pm



हिण्डौनसिटी. गोपाल सब्जी मंडी में थोक आढतियों से चल रहे लेेने-देन के विवाद के बीच खुदरा दुकानदारों ने शनिवार को बाहर से सब्जियां मंगवा कर कारोबार शुरू कर दिया। तीन दिन बाद सब्जी मंडी में फुटकर दुकानें खुलने से लोगों को राहत मिली है। वहीं थोक विक्रेताओं ने बची सब्जियों को खपाने के लिए आढ़त के बाद खुदरा बिकवाली शुरू कर दी।

मंडी में खुदरा विके्रताओं में लेनदेन का विवाद के चलते स्थानीय आढतियों से सब्जियां नहीं खरीदी। उन्होंने अलवर, महवा व करौली सहित दूसरे शहरों की मंडियों से सब्जियां मंगवा ठप पड़े कारोबार को शुरू किया। मंडी में 70 से अधिक खुदरा दुकानदारों ने बाहर से सब्जियां मंगगवाई। वहीं 25 से अधिक आढ़तियों से गांवों के रिटेलर और ठेला संचालकों को सब्जियों की आपूर्ति दी। खुदरा दुकानें खुलने से सुबह से दैनिक खरीदारों की आवक शुरू होने से मंडी में चहलपहल बढ़ गई।

आढ़तियों को सब्जियां खपाने की चिंता-

खुदरा दुकानदारों द्वारा सब्जियां नहीं खरीदने से थोक विके्रताओं को बड़ी तादात में आ रही सब्जियों को खपाने में मशक्कत करनी पड़ रही है। आढ़त के बाद रिटेल दुकानदारी शुरू कर दी। गौरतलब है कि मंडी में इन दिनों आगरा, किरावली ,शमशाबाद चौमु, जयपुर, कोटपुतली, सवाई माधोपुर, अलवर, खैरथल से सब्जियों की आवक हो रही है। ऐसे में स्थानीय खुदरा दुकानदारों के टूटने से थोक विके्रताओं को खास तौर पर सब्जियों को खपाने की चिंता सताने लगी है। मंडी में इन दिनों 500 कैरेट टमाटर,250 बोरी आलू की आवक हो रही है।

भाजपा चुनाव प्रकोष्ठ की बैठक

महूइब्राहिमपुर. कल्याण पटवारी की बगीची में शनिवार को भाजपा चुनाव प्रकोष्ठ के जिला संयोजक जगदीश मीणा श्यामपुर मूडरी की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण को लेकर चर्चा की गई। मूडरी ने कार्यकर्ताओं को 13 व 27 नवंबर को अपने-अपन बूथ पर जाकर मतदाता सूची से छूट रहे लोगों के नाम जुडवाने की बात कही। बैठक में तेज सिंह सोलंकी, रोहित मदेरणा, राजवीर सोलंकी, रामकिशोर मीणा एसटी मोर्चा मंडल अध्यक्ष गोविंद सोलंकी आदि मौजूद रहे। पढ़ना जारी रखे

