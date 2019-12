राजस्थान में इस एमएलए के घर के सामने ऑडी कार पर किया पथराव

Stoned on Audi car in front of this MLA house in Rajasthan.Shocked by the policeman who came in between. There was chaos in the road, vehicles jammed for half an hour.Quarrel over old transaction of lakhs of rupees deposited in chit fund company.

बीच में आए पुलिसकर्मी से कर दी धक्कामुक्की,-सडक़ पर मची अफरा तफरी, आधा घंटा लगा वाहनों का जाम