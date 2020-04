दाह संस्कार कराने गई पुलिस पर पथराव, हिरासत में आधा दर्जन लोग

Stones on police for cremation, half a dozen people in custody

हत्या के आरोपी पक्ष के वृद्ध का दाह संस्कार कराने गई थी नई मंडी पुलिस