रिजर्व वन क्षेत्र से ले जा रहे थे पत्थर, रास्ते में मिल गया वन विभाग का दस्ता

Stones were being taken from reserve forest area, forest department squad got in the way. Driver left two tractor-trolleys full of stones.Forest Department confiscated



पत्थरों से भरे दो ट्रैक्टर-ट्रॉलियों को छोड़ भागे चालक

-वन विभाग ने किए जब्त