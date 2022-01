न्यायालय के रीडर को रास्ते में रोका, लाठियों से पिटाई कर तोड़े हाथ-पैर

-गंभीर हालत में जयपुर रेफर

-बाइक सवार पांच नकाबपोश बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम

करौली Published: January 08, 2022 11:33:23 pm

हिण्डौनसिटी. अग्रसेन विहार कॉलोनी में वृद्धाश्रम के पास शनिवार सुबह एससी-एसटी कोर्ट करौली के रीडर के साथ पांच नकाबपोश बदमाशों ने रास्ता रोककर लाठी-डंडों से मारपीट कर दी। बेरहमी से की गई मारपीट में रीडर के एक हाथ और एक पैर में फ्रेक्चर हो गया। वारदात को अंजाम देने के बाद बाइकों से आए बदमाश फरार हो गए।

शोर सुनकर आए परिजन और स्थानीय लोगों ने घायलावस्था में उन्हें राजकीय जिला अस्पताल मेें भर्ती कराया। जहां सूचना पर नई मंडी थाना पुलिस ने पीडित के बयान दर्ज किए। जिसमें अज्ञात लोगों द्वारा मारपीट किए जाने का आरोप लगाया गया है। इधर प्राथमिक उपचार के उपरांत घायल को जयपुर रेफर कर दिया गया।



नई मंडी थाना के एस आई जगदीश सागर ने बताया कि एससी-एसटी कोर्ट करौली में रीडर के पद पर कार्यरत विष्णु दत्त शर्मा अग्रसेन विहार कॉलोनी निवासी है। वह सुबह करीब साढ़े सात बजे ज्योतिनगर स्थित पीएससी स्कूल की 10वीं कक्षा में अध्यनरत अपने पुत्र इशांत उर्फ पुलकित दुबे को स्कूटी से स्कूल छोडऩे जा रहा था। रास्ते में वृद्धाश्रम के पास दो बाइकों पर सवार होकर आए पांच नकाबपोश बदमाशों ने उसे रोक लिया। तथा लाठियों से बेरहमी से पिटाई करनी शुरु कर दी।

करीब पांच मिनट तक ताबड़तोड़ हमला करने के बाद आरोपी एएमपीएस स्कूल की तरफ भाग गए। पुत्र इशांत के शोर मचाने पर आए आसपास के लोगों ने परिजनों को सूचना दी। परिजन उसे लेकर अस्पताल पहुंचे। जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के उपरांत हाथ और पैर में फ्रैक्चर होने पर उसे जयपुर रेफर कर दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।

