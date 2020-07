हाईवे पर दुर्घटना का बहाना बना रुकवाते वाहन, फिर लूटते नकदी-सामान



Stopping vehicles as an excuse for accident on the highway, then looting cash-baggage.

-गिरोह के चार बदमाश महवा, छोंकरवाड़ा और नदबई से गिरफ्तार

-लग्जरी कार के अलावा लूट की रकम और कागजात बरामद.