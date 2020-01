कॉन्वेंट स्कूल की तर्ज पर सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे विद्यार्थी

करौली. निजी कॉन्वेंट स्कूल की तर्ज पर (Students will study in government school on the lines of convent school) करौली के स्वामी विवेकानंद राजकीय उच्च माध्यमिक मॉडल स्कूल में प्राथमिक स्तर की कक्षाएं शुरू होंगी। इसके लिए सरकार ने सवा करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक तरीके से भवन का निर्माण प्रारम्भ कराया है।