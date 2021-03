पानी के लिए ऐसी गुहार, अब तो सुनो सरकार

Such a request for water, now listen to the government

साहब खर्चा देंगे हम, आप जुड़वा दीजिए पाइप लाइन

-कोलीपाडा के लोगों ने जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के सहायक अभियंता को ज्ञापन सौंप लगाई गुहार