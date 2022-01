मस्जिदों के इमामों को इस संगठन के जारी किए ऐसे निर्देश...

कोरोना संक्रमण से बचने के लिए करें सरकारी एडवाइजरी की पालना

-जमीअत उलमा ए हिंद की तहसील कमेटी की बैठक

करौली Updated: January 14, 2022 11:46:45 pm

हिण्डौनसिटी. जमीअत उलमा ए हिंद की तहसील कमेटी की बैठक शुक्रवार को शहर की जामा मस्जिद में हुई। जिसमें कोरोना महामारी को देखते हुए सरकारी एडवाइजरी की पालना करने व लोगों को संक्रमण से बचाव के लिए प्रेरित करने पर जोर दिया गया।

जनरल सेक्रेटरी हाफिज सईद अहमद ने बताया कि बैठक में मुख्य वक्ता शहर के शाही इमाम हाफिज शफी ने कहा कि जमीयत उलमा ए हिंद का सामाजिक सरोकार के कार्यों से जुड़ाव का गौरवशाली इतिहास है। देश या मानव जाति पर जब-जब कोई आपदा आई है, तब जमीयत की ओर से सहयोग और समर्पण के शानदार कार्य किए गए हैं। उन्होंने कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए वोलेंटियर सर्विस के लिए तैयार रहने की बात कही।

तहसील सदर हाफिज बाबुद्दीन ने शहरवासियों को कोरोना के नए वेरिएंट् ओमिक्रोन के संक्रमण से बचाने और सरकार की गाइडलाइन की पालना कराने का भरोसा दिलाया। उन्होंने बताया कि इसके लिए मस्जिदों के इमामों को संगठन की ओर से निर्देश जारी कर दिए हैं।

मुफ्ती अब्दुल हमीद ने नशाखोरी पर पाबंदी लगाने के लिए जागरूकता अभियान चलाने का सुझाव दिया। मुफ्ती सद्दाम हुसैन ने मदरसे के बच्चों को संचालकों द्वारा ऑनलाइन क्लासेज के द्वारा पढ़ाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने की बात कही।

हाफिज अब्दुल रहमान ने कुरीति उन्मूलन पर जोर देने की बात कही। इसके लिए समाज के प्रतिष्ठित लोगों को अपनी-अपनी कॉलोनियों में संगठन के निर्देशन में समाज सुधार कार्यक्रम चलाने का सुझाव दिया। बैठक में मौलाना अंसार कुरेशी, मौलाना बुनियाद हाफिज, आशिक इलाही, हाफिज शाहिद कारी हारून, हाफिज समीर, हाफिज नदीम तथा नगरपरिषद के पूर्व उपसभापति नफीस अहमद आदि उपस्थित रहे।

