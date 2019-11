रात में अचानक लगी आग, जल गए 15 लाख के प्लास्टिक पाइप

Sudden fire in the night, 15 million plastic pipes burnt.Plastic pipes of two traders were kept in open plots. City Council Commissioner reached with fire brigade.Incident near Punjab National Bank

-खुले भूखंडों में रखे थे दो व्यापारियों के प्लास्टिक पाइप

- दमकल दस्ता लेकर पहुंचे नगर परिषद आयुक्त, पंजाब नेशनल बैंक के पास की घटना