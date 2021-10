सोलह शृंगार कर सुहागिनों ने पूजी करवा चौथ माता, मांगी पति की लंबी आयु

Suhagins worshiped Karva Chauth mother by doing sixteen make up, sought husband's long life



महिलाओं ने निर्जल व्रत रख मनाया करवाचौथ पर्व