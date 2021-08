सुन्दर ने साधा भाला, पैरालंपिक में जीता कांस्य, पैतृक गांव देवलेन में खुशी का माहौल

Sundar won a simple spear, bronze in Paralympics, atmosphere of happiness in native village Devlen

पदक लेकर गांव लौटने का वादा किया पूरा