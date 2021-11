सूरौठ और सवाईमाधोपुर ने जीता सेमीफाइनल, कल होगा फाइनल क्रिकेट मैच

Surath and Sawai Madhopur won the semi-final, the final cricket match will be held tomorrow

कोटा विश्वविद्यालय की अंतर महाविद्यालय क्रिकेट प्रतियोगिता

करौली Published: November 29, 2021 12:10:00 am

हिण्डौनसिटी. कोटा विश्वविद्यालय की अंतर महाविद्यालय क्रिकेट प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में जीत पर हर्ष जताते सूरौठ के खिलाड़ी।

