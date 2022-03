सूरौठ का व्यापारी लापता, दूसरे दिन भी नहीं लगा सुराग

कोलकाता के पुलिस कमिश्नर का भाई है लापता व्यापारी अखिलेश कुमार गोयल



तीन टीमें गठित, सीसी टीवी के फुटेज में आए नजर

करौली Published: March 23, 2022 10:54:44 pm

हिण्डौनसिटी. एक दिन पहले हिण्डौन से लापता हुए सूरौठ निवासी व्यापारी का दूसरे दिन बुधवार को भी कोई सुराग नहीं लग पाया। इसको लेकर सूरौठ के व्यापारियों ने बाजार बंद विरोध जताया है। वहीं घटना के लेकर शहर का सूरजभान मार्केट बंद रहा। साथ ही दोनों स्थानों पर अग्रवाल समाज के लोगों और व्यापारिक संगठनों ने प्रदर्शन कर एसडीए व डीएसपी को ज्ञापन सौप लापता व्यापारी अखिलेश कुमार गोयल की अविलम्ब सुराग लगाने की मांग की। लापता व्यापारी कोलकाता के पुलिस कमिश्नर विनीत कुमार गोयल का भाई है।

सूरौठ का व्यापारी लापता, दूसरे दिन भी नहीं लगा सुराग



पुलिस ने बताया कि परिजनों के अनुसार मंगलवार सुबह अखिलेश के पत्नी के साथ जयपुर से लौटा था। पत्नी को बस से सूरौठ घर के लिए भेज वह सुबह करीब नौ-सवा नौ बजे गंगापुरसिटी जाने के लिए निकला। शाम तक नहीं लौटने व मोबाइल पर सम्पर्क नहीं होने पर चिंतित परिजनों ने तलाश शुरू की। शहर के प्रमुख मार्गों व रेलवे स्टेशन के पास लगे सीसी टीवी कैमरों को खंगालने में प्रियंका गैस एजेंसी के मोड़ के पास से टेम्पो में बैठने व रेलवे स्टेशन पर उतरने के फुटेज सामने आए हैं। वहीं मोबाइल की की लोकेशन सवाईमाधोपुर जिले के मालारना स्टेशन के पास मिली है।सभी जगह तलाशने के बाद पता नहीं चलने पर व्यापारी के पुत्र रात साढ़े 12 बजे कोतवाली थाने में पिता की गुमशुदगी दर्ज कराई है।

मामला सीनियर आईपीएस अधिकारी जुड़ा होने से करौली व सवाईमाधोपुर जिले की पुलिस सघनता से व्यापारी की तालाश में जुट गई है, लेकिन मौके पर कोई सुराग नहीं मिला। परिजनों के साथ सूरौठ व हिण्डौन के व्यापारी भी अपने स्तर पर तलाश में जुटे हैं। इधर घटना को लेकर अग्रवाल समाज के लोगों व व्यापारियों ने पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। अग्रवाल समाज के जिलाध्यक्ष अजय मित्तल व अग्रवाल सेवा समिति के अध्यक्ष ईश्वर लाल की अगुवाई में पहुंचे। जहां उन्होंने लापता व्यापारी का जल्द सुराग लगाने की मांग की। इस दौरान महामंत्री रविन्द्र जैतवाल, गिर्राज मित्तल, देवेंद्र गुप्ता, राधेश्याम गुप्ता सहित अनेक लोग मौजूद रहे।

हिण्डौन से कोटा तक तलाश-

लापता हुए व्यापारी का सुराग लगाने के लिए पुलिस द्वारा हिण्डौन के अलावा कोटा तक के गांव-कस्बों में तलाश की जारी है। पुलिस उपाधीक्षक किशोरीलाल ने बताया कि पुलिस अधीक्षक शैलेंंद्र सिंह इंदौलिया के सुरपरवीजन में पुलिस की तीन टीमें गठित की गई हैं। दो टीमें कोटा और उसके आस-पास के इलाके में व्यापारी की तलाश में जुटी हुई हैं। वहीं एक टीम हिण्डौन शहर व ग्रामीण क्षेत्र में सघन तलाशी के साथ साक्ष्य एकत्र करने मे जुटी है।

पत्नी से हुई अंतिम बार बात-

लापता हुए व्यापारी की मंगलवार सुबह अंंतिम बार पत्नी ने से बात हुई थी। इसके बाद मोाबइल स्बिच ऑफ व आउट ऑफ रीच के संदेश देने लग गया।

पुलिस ने बताया कि सुबह करीब 9.55 बजे अखिलेश ने मोबाइल से पत्नी से बात की सकुशल सूरौठ घर पहुंचने की जानकाली ली। साथ ही खुद के किसी कार्य से गंगापुरसिटी होने व देर शाम तक घर लौटने के बात कही थी। इसके बाद व्यापारी के मोबाइल से सम्पर्क नहीं पा रहा है।

