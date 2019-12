हिण्डौन के तत्कालीन एसडीओ सुरेश कुमार बुनकर निलंबित

Suresh Kumar bunkar, then SDM of Hindaun suspended.Suresh Kumarbunkar holds the post of Registrar of Rajasthan Sanskrit University, Jaipur.Case of depriving widow woman from the benefits of government scheme

