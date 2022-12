नि:शुल्क आयुर्वेद चिकित्सा शिविर में क्षार सूत्र से 47 रोगियों की हुई शल्य चिकित्सा

करौलीPublished: Dec 30, 2022 10:05:42 pm Submitted by: Anil dattatrey

Surgery of 47 patients was done with Kshar Sutra in free Ayurveda medical camp

उपनिदेशक ने किया शिविर का निरीक्षण





हिण्डौनसिटी. आयुर्वेद विभाग द्वारा मांडा आश्रम छात्रावास कटकड़ में लग रहे नि:शुल्क आयुर्वेद चिकित्सा शिविर का शुक्रवार को उपनिदेशक डॉ. सुरेश चंट अटल व सरपंच रूप सिंह मीणा ने निरीक्षण किया। इस दौरान उपनिदेशक ने भर्ती रोगियों से स्वास्थ लाभ के बारे में जाना। साथ ही चिकित्सकों से शिविर में संचालित उपचार विधाओं और लाभांवित रोगियों की जानकारी ली।

शिविर संयोजक डॉ. प्रमोद कुमार शर्मा ने बताया कि शिविर में पहले दिन ओपीडी में 73 रोगियों का अर्श भगंदर ऑपरेशन के लिए चयन किया गया। जिसमें से 47 रोगियों का क्षार सूत्र पद्धति से शल्य चिकित्सा की गई। वहीं छह दिन में पंचकर्म के तहत लगभग 250 लोगों का स्नेहन स्वेदन किया तथा कटी बस्ती लगा कर उपचार किया गया है। वहीं विभिन्न रोगों से पीडि़त 1200 से अधिक रोगियों का उपचार किया गया। शिविर में सभी रोगियों को नि:शुल्क दवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। शिविर प्रभारी डॉ मुनेश मीणा ने बताया कि शिविर में डॉ प्रताप सिंह, डॉ.धनेश शर्मा तथा कंपाउंडर गंभीर सिंह ने अर्श-भगंदर के रोगियों की शल्य चिकित्सा की। डॉ. राम रूप मीणा, डॉ. मुकेश जैन, डॉ रामराज गुर्जर, डॉ प्रियंका मीणा, डॉ राम सिंह मीणा, डॉ उमेश शर्मा, डॉ बृज लाल मीणा, डॉ रंजीत सिंह, डॉ प्रतिभा रावत तथा कंपाउंडर सियाराम जाटव, कमलेश गुप्ता ,महेश मीणा, गोपाल लाल बैरवा, जगदीश मोड़दिया इंदर सिंह, दीवान सिंह, श्याम बिहारी शर्मा, रूपचंद गौरव, शशि कुमार, तथा हुकम सिंह आदि भर्ती रोगियों के साथ ओपीडी में आने वाले रोगियों का उपचार कर रहे हैं।