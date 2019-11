करौली में दो बीड़ी व्यवसायी के घरों पर आयकर विभाग की सर्वे की कार्रवाई

करौली. आयकर विभाग ने करौली शहर में (Survey of Income Tax Department on two bidi businessman's houses in Karauli) दो बीडी व्यवसायियों के आफिस व घरों पर एक साथ चार स्थानों पर छापा मार सर्वे की कार्रवाई शुरू की है।