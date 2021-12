बादलों की ओट में छुपे रहे सूर्यदेव,सर्दी से ठिठुरे लोग

Suryadev hiding in the cover of clouds, people shivering from winter

दूसरे दिन भी हुई बूंदाबांदी

करौली Published: December 29, 2021 12:47:42 am

हिण्डौनसिटी. जैसे-जैसे साल बीत रहा है, वैसे-वैसे तापमान लुढक रहा है। दिसम्बर बीतने के साथ ही सर्दी ने जोर पकड लिया है। मंगलवार को लगातार दूसरे दिन भी हुई बूंदाबांदी ने लोगों को ठिठुरा कर रख दिया। न्यूनतम तापमान 9 डिग्री रिकार्ड किया गया। पूरे दिन लोग धूप को तरसते रहे, लेकिन आसमां में छाए बादलों की ओट मेंसूर्यदेव दुबके नजर आए।

बादलों की ओट में छुपे रहे सूर्यदेव,सर्दी से ठिठुरे लोग

कडाके की सर्दी के कारण जनजीवन पर विपरीत प्रभाव दिखने लगा है। लोगों की दिनचर्या बदल गई है। कामकाजी लोग देरी से अपने कार्यस्थलों पर पहुंचे। वहीं शाम को घरों की ओर जल्दी लौट गए। शीतलहर से बचने के लिए ने लोगों अलाव का सहारा लिया।

मंगलवार को दोपहर में कई बार हल्की बूंदाबादी का दौर चला।

बादलों के छाए रहने और बारिश से ठिठुरन हो गई। ठंड से बचाव के लिए लोग घरों व अपने प्रतिष्ठानों के बाहर अलाव का सहारा लेते नजर आए। हिण्डौन इलाके में न्यूनतम तापतान 9 डिग्री रहा। साथ ही 11 किलोमीटर की रफ्तार से सर्द हवाएं चली। जिससे गर्म लिबासों में लिपटे लोग भी सर्दी से ठिठुरने लगे।

रात को पारा और अधिक नीचे जाने की संभावना है। चाय की थडी और चाट पकौडियों के ठेलों पर लोग चटखारे दिखे। मूंगफली और तिल की गजक की बिक्री भी बढ़ गई। गर्म कपडों की दुकानों पर ग्राहको की भीड खरीदारी करती नजर आई। कृषि विज्ञान केंद्र, हिंडौन के कृषि मौसम वैज्ञानिक एमके नायर ने बताया कि बुधवार को भी आकाश में बादल छाए रहने व कहीं-कहीं व हल्की बारिश की संभावना है।



मुरारीलाल बने जिला अध्यक्ष



पटोंदा.

भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बनेसिंह ने गांव दानालपुर निवासी मुरारी लाल मीना को जिला अध्यक्ष मनोनीत किया है। प्रदेशाध्क्ष ने मीना को संगठन के विधान के तहत कर्तव्यों का निर्वहन करने की शपथ दिलाई। साथ ही कार्यकारिणी गठित कर जिले में संगठनात्मक गतिविधियोंं संचालन के निर्देश दिए हैं।

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें