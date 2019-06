बिजली कर्मचारी को घेरकर पीटा, मोबाइल और बिलिंग मशीन तोड़ी

Swamped, electric, mobile and battery machine surrounded by electric staff.Corporations have performed outside the police station, arrests will not be done, work boycott.Junior Engineer lodged FIR.

-निगमकर्मियों ने थानेे के बाहर किया प्रदर्शन, गिरफ्तारी नहीं हुई तो करेंगे कार्य बहिष्कार. कनिष्ठ अभियंता ने दर्ज कराई एफआईआर