पोषाहार व्यवस्था बदहाल, तुम्हारे होने का औचित्य क्या

करौली. जिले के आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पोषाहार की (Systems are poor in Karauli women and child development) व्यवस्था बदहाल है, इतनी संख्या में सुपरवाइजर होने के बाद भी घटिया स्तर की व्यवस्थाएं व पोषाहार है तो उनके होने का कोई औचित्य नहीं है। जो काम नहीं करना चाहते वे अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्ति लेे