सम्मान से प्रतिभाओं को मिलता प्रोत्साहन

Talent gets encouragement from respect.Awarded to 300 meritorious and Bhamashah.Pratibha Samman ceremony of Brahmin society

-300 मेधावियों व भामाशाहों को नवाजा ब्राह्मण समाज का प्रतिभा सम्मान समारोह