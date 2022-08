आरक्षण कोटे से छेड़छाड़ नहीं बर्दास्त, ओबीसी वर्ग के लोगों ने किया प्रदर्शन

Tampering with reservation quota was not tolerated, people of OBC class demonstrated

एसडीएम को सौंपा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन

करौली Published: August 08, 2022 11:57:05 pm



हिण्डौनसिटी.

ओबीसी वर्ग के 21 प्रतिशत आरक्षण कोटे को यथावत रखने की मांग को लेकर सोमवार को आबीसी वर्ग की जाति के लोगों ने तहसील कार्यालय में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान लोगों ने एसडीएम अनूप सिंह को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा।

प्रदर्शन कर रहे लोगों ने राज्य सरकार द्वारा ओबीसी कोटे में पूर्व सैनिकों को आरक्षण देने पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि 21 प्रतिशत के ओबीसी आरक्षण कोटो से छेड़छाड़ किसी सूरत में बर्दास्त नहीं की जाएगी। ओबीसी वर्ग के पदाधिकारी करतार सिंह चौधरी ने बताया कि ओबीसी समाज को देय आरक्षण 21 प्रतिशत में से 2018 में कार्मिक विभाग के आदेश के तहत 4 प्रतिशत कम कर दिया गया था। इससे ओबीसी समाज के अभ्यर्थियों को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। उन्होंने उस नियम को तत्काल रद्द कर सरकार से पूरा आरक्षण देने की मांग की है। साथ ही कोटे में कटौती के एवज में ओबीसी को अब तक 10 हजार पद के नुकसान की भरपाई सरकार नए पद स्वीकृत कर करे। लोगों ने रोस्टर नियम प्रणाली सही ढंग से लागू करने, अन्य संवर्गों की भांति ओबीसी को भी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण मिल रहा है, ओबीसी समाज को भी जनसंख्या अनुपात में आरक्षण दिया जाए।

ज्ञापन देने में राजस्थान जाट महासभा करौली जिलाध्यक्ष मनीष चौधरी, महामंत्री विजय सिंह डागुर, राजेन्द्र तोमर, गुलाब सिंह बेनीवाल, धर्मेंद्र चौधरी, तेजसिंह जमालपुर, पूर्व सरपंच चंद्रपाल बेनीवाल, युवा जाट समाज चौरासी महू ब्रांच अध्यक्ष नरेश सोलंकी, जाट समाज चौरासी संगठन मंत्री पिंटू सोलंकी, नाहर सिंह डागुर, राजेश सोलंकी, राकेश डागुर, पार्षद सोनू बेनीवाल, चरण सिंह सोलंकी, सुरेंद्र डागुर, कर्मेंद्र लहकोडिया, अवधेश डागुर, कल्याण पटेल, दीनदयाल, मोनू डागुर, समयसिंह, देवकीनंदन आदि मौजूद रहे। आदिवासी दिवस आज, होंगे कई कार्यक्रम

हिण्डौनसिटी. राष्ट्रीय आदिवासी मीणा महासभा के तत्वावधान में श्री महावीरजी के शांति वीर नगर स्थित मीणा धर्मशाला में भी प्रदेश स्तरीय उत्सव आयोजित होगा।

महासभा के प्रदेश मीडिया प्रभारी हेमराज जगरवाड़ ने बताया कि अ_ाइसा क्षेत्र के गांवों में लोगों को उत्सव में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। कार्यक्रम में बिरसा मुंडा के चित्र पर पुष्प अर्पित करने किए जाएंगे। बाद में गांव कटकड़ में दोपहर से रात्रि तक आदिवासी परंपरा की झांकी लोकगीत आदि प्रोग्राम प्रस्तुत होंगे। पढ़ना जारी रखे

