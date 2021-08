चार वर्ष से सूखी पड़ी टंकी, लोगों को नलों से पानी आने का इंतजार

Tank lying dry for four years, people waiting for water to come from taps

-वर्धमान नगर में दूर की कौड़ी बनी नलों से जलापूर्ति

शहरी पुनर्गठित जल योजना