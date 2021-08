पैरोल से फरार हो तांत्रिक बना उम्रकैद का बंदी, डीएसटी ने राजगढ़ से दबोचा

Tantrik, who escaped from parole, became a prisoner of life imprisonment, DST caught from Rajgarh

एसपी ने घोषित किया था पांच हजार रुपए का इनाम

- 20 माह से दे रहा था पुलिस को चकमा