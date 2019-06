ओएमजी दुक़ान खाली कराने के लिए किरायेदार पर तारपीन का तेल उड़ेल लगाई आग, लोगों की तत्परता से बच गई जान

OMG! Tarpin oil fired on the rental door to get the vacant drop out of the fire, people were saved from the readiness of the fire. Trainer is the old band master for four decade The dispute was to empty the shop.Kotwali police filed case on record

-चार दशक से किरायेदार है वृद्ध बैण्ड मास्टर.-किराए की दुकान खाली करने का था विवाद.कोतवाली पुलिस ने पर्चा बयान पर दर्ज किया मामला