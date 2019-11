थानेदार लेकर पहुंचे तहसीलदार, दूल्हे के पिता को लगाई फटकार मत करो बेटे का बाल विवाह

Tehsildar arrived with a police officer, do not reprimand the groom's father, son's child marriage. Police-administration reached the notice of child marriage in Jagantha village . The parents of the groom were banned

जगनत्था में बाल विवाह की सूचना पर पहुंचा पुलिस-प्रशासन.-दूल्हे के माता-पिता को किया पाबंद