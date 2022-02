भूमि विवाद के मामलों में गंभीर नहीं तहसीलदार, एसडीएम ने जताई नाराजगी

हिण्डौन व श्रीमहावीरजी के नायब तहसीलदारों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कलक्टर को कराएंगे अवगत

करौली Published: February 07, 2022 11:27:14 pm



हिण्डौनसिटी. आमजन की समस्याओं के समाधान को लेकर सोमवार को उपखण्ड कार्यालय में हुई विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक में एसडीएम अनूप सिंह खासे नाराज नजर आए। उन्होंने विवादित भूमि के मामलों में कार्यवाहक तहसीलदार हेमेन्द्र कुमार मीणा द्वारा गंभीरता नहीं बरते जाने पर नाराजगी जताई। साथ ही हिण्डौन और श्रीमहावीरजी के नायब तहसीलदारों के बिना अनुमति मुख्यालय से अनुपस्थित रहने के मामले में कार्रवाई के लिए जिला कलक्टर को अवगत कराने की बात कही।

एसडीएम ने जनसेन तालाब के पेटे में काश्तकारी भूमि को लेकर चल रहे विवाद, कल्याण राय जी मंदिर की भूमि को लेकर चल रहे विवाद एवं शास्त्री नगर में रास्ते की भूमि को लेकर चल रहे विवाद के मामलों में हिण्डौन तहसीलदार द्वारा प्रभावी कार्रवाई नहीं किए जाने पर खेद प्रकट करते हुए नाराजगी जताई। उन्होंने विवादित भूमि के तीनों प्रकरणों को लायन आर्डर की दृष्टि से गंभीर मानते हुए समय पर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करने पर भरी बैठक में गुस्सा जाहिर किया।

बैठक में बनवारी पुर मोड़ से श्रीमहावीरजी-लपावली रोड व श्यामपुर मूंडरी रोड से अतिक्रमण हटाने, हुक्मीखेडा से सूरौठ रोड पर बंद पडे निर्माण कार्य को शुरु कराने के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता को निर्देश दिए। एसडीएम ने नगर परिषद के वार्ड 38, 17 व 57 में पेयजल किल्लत के निराकरण के लिए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के सहायक अभियंता को निर्देश दिए। इसके साथ ही आगामी गर्मी की शुरुआत से पहले ही बिजली और पानी की समस्याओं को दूर करने के निर्देश दिए गए।

इस दौरान तहसीलदार हेमेन्द्र कुमार मीणा, नगरपरिषद आयुक्त कीर्ति कुमारी कुमावत, श्रीमहावीरजी पंचायत समिति के विकास अधिकारी ज्ञानसिंह, सीबीईओ कैलाशचंद मीणा, पीडब्ल्यूडी के सहायक अभियंता योगेश कुमार मीणा व कमलकेश मीणा, जलदाय विभाग के सहायक अभियंता भगवान सहाय मीणा, श्रीमहावीरजी नायब तहसीलदार महावीर प्रसाद आदि मौजूद रहे।

