टेम्पो टेरेक्स ने बाइक को मारी टक्कर, यूपी के एक युवक की मौत, दूसरा गंभीर घायल

Tempo Terex collides with bike, one youth from UP killed, another seriously injured





देवलेन मोड़ पर हुआ हादसा, महवा की ओर से चूड़े बेच कर लौट रहे थे युवक

करौली Published: April 19, 2022 11:49:38 pm

हिण्डौनसिटी. महवा रोड़ पर देवलेन मोड़ के पास सोमवार रात तेज रफ्तार टेम्पो टेरेक्स गाड़ी ने बाइक को टक्कर मार दी। जिससे बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मृत्यु हो गई। जबकि उसका एक साथी गंभीर रुप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची नई मंडी थाना पुलिस मृतक के शव और घायल युवक को राजकीय चिकित्सालय लेकर आई। जहां चिकित्सकों ने घायल युवक को प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर कर दिया। तथा मृतक के शव को मोर्चरी में रखवा दिया। मंगलवार सुबह पुलिस ने पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सौंप दिया। मृतक उत्तरप्रदेश के फिरोजाबाद जिले के फरेह थाना इलाके के नंगला गंगी गांव का निवासी अमीन खान (20) पुत्र सलीम खान है। जो अपने साथी एटा जिले के पौंछी गांव निवासी जानिव खान के साथ हिण्डौन व आसपास के इलाकों में बाइक से फेरी लगाकर लाख के चूड़े बेचता था।

महू चौकी प्रभारी प्रेमसिंह गुर्जर ने बताया कि सोमवार रात करीब 9 बजे अमीन खान और उसका साथी जानिव खान महवा इलाके की ओर से चूड़े बेचकर बाइक से हिण्डौन की ओर आ रहा था। रास्ते में देवलेन मोड़ के पास टेंपो टेरेक्स गाड़ी ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। इससे अमीन की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि जानिव गंभीर रुप से घायल हो गया। पुलिस ने परिजनों को सूचना दे मृतक के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। वहीं गंभीर रूप से घायल जानिव खान को गंभीर हालत में प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर कर दिया। मामले में मृतक अमीन के चाचा ससुर एटा जिले के भोपतपुर निवासी बीरवल खान ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस ने दुर्घटना स्थल से टेंपो टेरेक्स गाडी और बाइक को जब्त कर लिया है।

