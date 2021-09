स्वीकृत राशि से कम रेट पर निकाली निविदा, घटिया काम को सरकारी सह

Tender taken out at a rate less than the approved amount, substandard work will be supported by the government

20 से 22 प्रतिशत बिलो रेट पर पीडब्ल्यूडी कराएगी पांच सड़कों का निर्माण. गुणवत्ता पर उठेंगे सवाल