अखबार में इस्तेहार दिए बिना जारी कर दी निविदाएं, पता चला तो निरस्त करने पड़े जलयोजना के 19 काम

करौली Published: March 09, 2022 11:44:05 pm

हिण्डौनसिटी. सरकार भले ही अपने मेजर प्रोजेक्ट 'जल जीवन मिशन' को लेकर सख्ती बरत रही है, लेकिन जनस्वास्थ्य विभाग के अफसर इस महत्वाकांक्षी मिशन को लेकर गंभीर नहीं हैं। विभागीय अभियंताओं की सुस्ती का ऐसा ही एक मामला बुधवार को करौली के अधीक्षण अभियंता कार्यालय में सामने आया है। जहां हिण्डौन और टोडाभीम खण्ड क्षेत्र में गांव-गांव पानी पहुंचाने के लिए जारी की गई 19 करोड़ की 19 निविदाओं को ऐन वक्त निरस्त कर दिया गया। जलदाय अधिकारियों की छोटी सी भूल के कारण निविदा प्रक्रिया में हिस्सा लेने वाले हरेक संवेदक को 45 हजार रुपए की चपत लगी ही, साथ ही गर्मी के दिनों में ग्रामीणों को पानी पिलाने की योजना भी आगे खिसक गई है।

पीएचईडी सूत्रों के अनुसार करौली वृत के अधीक्षण अभियंता कार्यालय की ओर से 28 फरवरी को हिण्डौन व टोडाभीम खण्ड क्षेत्र के गांव-ढाणियों में जल जीवन मिशन के तहत हैण्डपंप से परिवर्तित जल योजनाएं स्थापित करने के लिए लगभगत 19 करोड़ रुपए की 19 ऑनलाइन निविदा जारी की गई थी। आवेदन की अंतिम तिथि 9 मार्च निर्धारित थी। निविदा जारी होने के बाद में संवेदकों ने सभी निविदाओं में हिस्सा लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना प्रारंभ कर दिया, इस बीच 10 दिन की अवधि में भी विभागीय अफसरों की लापरवाही के कारण किसी भी समाचार पत्र में आम सूचना प्रकाशित नहीं हो पाई। विभागीय अधिकारियों को इसका अहसास हुआ, तो निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के अंतिम दिन बुधवार को सभी 19 निविदाओं को अपरिहार्य कारण बताते हुए निरस्त कर दिया गया।

भूल विभाग की नुकसान संवेदकोंं का-

सूत्रों के अनुसार अधीक्षण अभियंता कार्यालय से 28 फरवरी को निविदा जारी होने के बाद इसे डीआईपीआर को भेजा गया। लेकिन स्थानीय स्तर से पूर्ण विवरण मुहैया नहीं कराने की वजह से डीआईपीआर ने इसे वापस लौटा दिया। ऐसे में किसी भी समाचार पत्र में निविदा के संदर्भ में आम सूचना प्रकाशित नहीं हो पाई। यही कारण रहे कि जल जीवन मिशन के कार्यों की ये निविदाएं निरस्त करनी पड़ी। अधिकारियों की छोटी सी भूल की वजह से सभी निविदाओं में हिस्सा लेने वाले हरेक संवेदक को टेंडर फीस के रुप में 18500 रुपए, टेंडर प्रोसेसिंग फीस के रुप में 9500 रुपए, स्टॉप आदि के 17100 रुपए रुपए यानि कुल मिलाकर 45 हजार 100 रुपए का नुकसान हुआ है।

यहां होना था योजना का कार्य

सूत्रों के अनुसार जल जीवन मिशन के तहत नादौती में बूरवाल की ढाणी, हिण्डौन में एकोरासी, वमनपुरा गुर्जर, मनेमा, खानवाड़ा, कैलाश नगर, जेवर सांकड़ा, बेडाबनकी, मूल्याकापुरा, आरैनिया का पुरा, टोडाभीम के तूमापुरा, बीजलवाड़ा, मौनापुरा मकटोट, मौसलपुर, सुजानपुरा, सालिमपुर, मिर्जापुर, पाडली व सादपुरा मेें हैण्डपम्प से परिवर्तित कर जल योजनाएं स्थापित कर ग्रामीणों को नलों के जरिए ग्रामीणों को घर-घर पानी पहुंचाने का कार्य किया जाना था। लेकिन अब ये कार्य आगे खिसक गया है। ऐसे में इन गांवों में ग्रामीणों को गर्मी मेें पेयजल के लिए भटकना ही पड़ेगा। गौरतलब है कि पहले भी एक बार इन कार्यों की निविदा इसी प्रकार निरस्त की जा चुकी है।



इनका कहना है

निविदा का पूरा विवरण उपलब्ध नहीं कराने से डीआईपीआर से निविदा लौटा दी गई। जिससे आम सूचना प्रकाशित नहीं हो पाई। ऐसे में नियमानुसार निविदाएं निरस्त करनी पड़ी है।

अरुण कुमार गुप्ता, तकनीकी सहायक, अधीक्षण अभिंयता कार्यालय, पीएचईडी, करौली।

