बिजली निगम के अभियंताओं की मनमानी किसानों ने मंत्री को सुनाई

गोठरा. खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री रमेश मीना ने रविवार शाम सपोटरा में लोगों की (The arbitrary farmers of the engineers of the electricity corporation heard the minister) समस्याएं सुनी। इस दौरान क्षेत्र के किसानों ने बताया कि खेती की सिंचाई के लिए बिजली की जरुरत है, लेकिन किसानों को पर्याप्त रूप से बिजली नहीं मिल रही है।