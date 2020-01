सरपंच गांवों के विकास की धुरी,पीतूपुरा में सरपंचों का अभिनंदन

करौली. कैलादेवी के निकट पीतूपुरा गांव में (The axis of development of sarpanch villages) बुधवार को क्षेत्र की ग्राम पंचायतों के सरपंचों का अभिनंदन किया गया। इस दौरान सपोटरा के पूर्व विधायक प्रभु पटेल मीना ने कहा कि गांवों के विकास के लिए सरपंच महत्वपूर्ण व्यक्ति है।