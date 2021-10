तीन सप्ताह से कार्यवाहक के भरोसे जिले का सबसे बड़ा पुलिस थाना

The biggest police station in the district is dependent on the caretaker for three weeks

नई मण्डी पुलिस थाना में नहीं है सीआई, चौकियों व चैकपोस्ट पर लटके ताले



उदासीनता: शहर के व्यस्ततम क्षेत्र में पुलिस के कमजोर प्रबंधन की बानगी