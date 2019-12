भाजपाई आज कर रहे सामूहिक उपवास व कल 365 मीटर पैदल चलकर देंगे ज्ञापन

The BJP is doing mass fasting today and will walk a walk of 365 meters tomorrow. Discussion on preparations in BJP meeting.BJP protests over one year tenure of state government.

भाजपा की बैठक में तैयारियों पर की चर्चा राज्य सरकार के एक वर्ष के कार्यकाल पर भाजपा का विरोध प्रदर्शन