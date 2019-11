सिमटने लगे वाणिज्य के बही-खाते

The books of commerce began to shrink.Not a single student in B.Com first year, Only 10 students in the Faculty of Commerce of Government Postgraduate College.

-बीकॉम प्रथम वर्ष में नहीं एक भी छात्र, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के वाणिज्य संकाय में महज 10 विद्यार्थी