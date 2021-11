सांड ने ली महिला किसान की जान, खेत में कर रही थी फसल की रखवाली

The bull took the life of a female farmer, was guarding the crop in the field

बाजना कलां गांव की घटना, ग्रामीणों में रोष

-आवारा सांडों को पकडऩे की उठी मांग