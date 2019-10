दूसरे दिन ही फ्लाप हो गया अभियान, प्लास्टिक कैरी बैग्स के खिलाफ नहीं हो सकी कार्रवाई

करौली. स्थानीय जिला मुख्यालय को (The campaign flopped on the second day itself) सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त करने के लिए नगरपरिषद की ओर से शुरू किया अभियान दूसरे दिन ही फ्लाप हो गया है।