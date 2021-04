29 प्वाइंटों पर बेरिकेटिंग कर सील किया शहर, दिन-रात रहेगा पुलिस का पहरा

The city is sealed by barricading at 29 points, police will be guarded day and night

बाजार मेें वाहनों पर रोक, पैदल आवाजाही कर सकेंगे लोग

-कोरोना के बढ़ते केसों से चिंतित प्रशासन ने दिखाई सख्ती