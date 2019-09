क्रमोन्नति का तमगा, लेकिन सुविधाओं का इंतजार

गुढ़ाचन्द्रजी.राज्य सरकार ने धवान गांव के (The condition of government school in Karauli is bad) राजकीय सीनियर माध्यमिक विद्यालय को क्रमोन्नति का तमगा तो दे दिया, लेकिन असुविधाओं के चलते विद्यालय की व्यवस्थाएं प्रभावित है।