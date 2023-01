गंदगी से बाजारों का हाल बेहाल...दुकानदारों ने बंद किए बाजार, रैली निकाल पहुंचे तहसीलदार के पास

करौलीPublished: Jan 04, 2023 10:45:55 pm Submitted by: Anil dattatrey

The condition of the markets is bad due to the filth... the shopkeepers closed the market, took out a rally near the tehsildar

सात दिन से ठप है सफाई, कचरे के ढेरों से निक लना हो रहा मुहाल

धरना प्रदर्शन कर दो घंटे बाद फिर खोले बाजार

गंदगी से बाजारों का हाल बेहाल...दुकानदारों ने बंद किए बाजार, रैली निकाल पहुंचे तहसीलदार के पास

हिण्डौनसिटी. शहर में एक सप्ताह चल रही सफाईकर्मियों की हड़ताल से बाजार में कचरे के ढेरों और गंदगी से परेशान दुकानदारों को बुधवार को सब्र टूट गया। दुकानों के आगे के कीचड़-कचरा अटा होने आक्रोशित दुकानदारों ने जिम्मेदारों की अनदेखी के खिलाफ लामबंद हो गए बाजार बंद कर दिए। रैली के रूप में दो किलोमीटर पैदल चल तहसील कार्यालय पहुंचे दुकानदारों ने बाजार की बदहाली को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। बाद में तहसीलदार महेंद्र सिंह मीणा के उपखण्ड अधिकारी के नाम ज्ञापन सौंप कर शहर के बिगड़े ड्रेनेज सिस्टम को सुधार समस्या के स्थाई समाधान की मांग की। समस्या को लेकर जल्द कार्य योजना तय नहीं होने पर दुकानदारों के बड़ा आंदोलन खड़ा करने की चेतावनी दे दोपहर बाद बाजार खोल दिए।

बाजार में सुबह नलों से जलापूर्ति के दौरान जलभराव होने से सड़क पर लगे कचरे के ढेर बिखर गए। कीचड-कचरे से सने रास्ते से राहगीरों व खरीदारों के निकलना दुश्वार हो गया। दुकानों के आगे कीचड-पानी जमा होने से कटरा बाजार क्षेत्र के दुकानदार अग्रवाल धर्माशाला में एकत्र हो गए। जहां व्यापार महासंघ के अध्यक्ष अजय मित्तल, मंत्री नरेंद्र जैन ,किराना संघ के अध्यक्ष अनिल गोयल व भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष अनिल गोयल की अगुआई में आंदोलित हो गए। और सफाई नहीं होने तक बाजार बंद रखने का निर्णय लिया। निर्णय की पालना में सुबह 10 बजे खुले बाजार में दुकानदारों ने दोपहर 12 बजे दुकानें बंद कर दी। और दुकानदार सफाई व्यवस्था को लेकर सड़क पर उतर आए। दुकानदारों का कहना था सफाईकर्मियों की हड़ताल से Óयादा व बिगड़े ड्रेनेज सिस्टम से परेशान हैं। बाजार क्षेत्र में सुबह 9 और 10 बजे दुकानें खुलने के बाद नलों से जलापूर्ति होती है। इससे दोपहर तक रास्तों में पानी भरा रहता है। लोगों ने समस्या से फौरी राहत के लिए सुबह 7 बजे से जलापूर्ति देने की मांग की।